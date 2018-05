Důvěra nedůvěra, vláda je tu od toho, aby pracovala, s komunisty jsem v pohodě, říká Dostálová

dnes | Na další vládu se těším, doufám ale, že budeme fungovat jako jeden tým, tvrdí ministryně pro místní rozvoj v demisi Klára Dostálová. Je rozhodnutá ctít výsledky voleb, komunisty proto považuje za relevantního partnera. Jednou z priorit ministryně je prosazení zákona o sociálním bydlení, stihnout to chce do roku 2020. Ten zákon nemůže mít ambici, aby vyřešil všechno za všechny resorty, my řešíme tu cihlu, tedy investiční výstavbu, říká Dostálová. Naším cílem je, aby se lidé na trhu s bydlením stabilizovali, i s pomocí dávek a sociální práce, dodává.