Jsme promořeni, ale nikdo to neplánoval, i při tak velkém průchodu infekce jsme to zvládli, aniž by umírali lidi někde před nemocnicí, říká Jiří Mašek z ANO. Kdybych byl ministrem zdravotnictví, žádný premiér by mi do toho nekecal, říká Vlastimil Válek z TOP 09. Strany si dělaly politické body na covidu, byl to boj kdo s koho, shodují se Jiří Běhounek z ČSSD a Soňa Marková z KSČM na Roadshow DVTV.