„Vyrazila jsem do boje s endometriózou. Je to nemoc–chameleon, velmi špatně se diagnostikuje. Navíc se běžně říká, že menstruace bolí. Pokud se ale žena bez ibalginu nehne a má křeče, měla by vyhledat odbornou pomoc,“ říká Misha Lebeda, zakladatelka pacientské organizace EndoTalks. „Běžný gynekolog nemá dost často informace, protože nemoc není tak dlouho známá,“ dodává.

