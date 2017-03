Exekutor by měl brát jako manažer ČEZ, ti mají až 350 tisíc, jsme v první linii, říká Fučíková

dnes | Pokud se podíváme na běžný manažerský plat v ČEZ, není žádnou výjimkou, že manažer, který neřídí svoji firmu, bere 350 tisíc měsíčně, proč by takovou částku nemohl brát soudní exekutor, pokud je to vrcholový manažer s obrovskou odpovědností za to, co v exekučním procesu vykonává, říká prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková a dodává, že dlužníci dnes mají více práv než v minulosti a kyvadlo vah je hodně nakloněno právě k dlužníkům.