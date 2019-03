Volvo pojede maximálně 180 km/h. Správné opatření, rychlost je zabiják, tvrdí expert

dnes | Rychlost je nebezpečná, má na svědomí minimálně 30 % všech obětí dopravních nehod, omezovač rychlosti je správné opatření, někteří řidiči zaměňují dálnici s rychlostní dráhou, tu a tam vidíme někoho, kdo jezdí i 200 km/h, to, že německé dálnice jsou nejbezpečnější, je omyl, Evropská komise dokonce doporučuje nastavit rychlost na dálnicích maximálně na 120 km/h, říká Roman Budský, dopravní expert z Platformy Vize 0. Dodává, že ve vzdělávání nových řidičů je Česko hluboko ve středověku, systém je ze 60. let a čeští řidiči tak vjíždí do silničního provozu nepřipraveni.