Byl to projev člověka v tísni, člověk má z toho pocit tragédie, možná tam měl být sám, působilo to jako pohřeb. Omluvu jsem ocenil, je to fér, že to říká, není to u nás zvykem, hodnotí komentátor Martin Fendrych televizní projev ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Nejde mu o to, aby chránil Babiše, jedná sám za sebe, je ochotný přiznat svoji roli, že on je ten řezník, co to má vyřešit, dodává.