Je to o dívce, která provádí neplechy, pak přijde exekutor a všechno jí vezme. Vůbec se tam nemluví o roli rodičů, kritizuje Daniel Hůle z Člověka v tísni komiks, jehož pomocí advokáti vysvětlují dětem problematiku dluhů. Je to jediná stránka celé velké publikace, děti by měly být vystavené realitě, situaci nejlépe pochopí na svém vlastním příkladu, tvrdí advokát a autor námětu Michal Žižlavský.