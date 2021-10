Havlíček: Babiš by měl kandidovat na prezidenta, lidé ho znají. Koalice jsou podvůdek

Současný premiér Andrej Babiš by měl kandidovat na prezidenta, lidé ho znají, prohlašuje vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Tvrdí, že hnutí ANO by mělo mít svého kandidáta. K aktivaci článku 66, který by zbavil nemocného Miloše Zemana prezidentských pravomocí, ještě situace nedospěla, dodává. Havlíček už vyhlíží práci v opozici. Říká, že bude jiná než ta ve vládě, ale ozdravná.

