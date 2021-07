Kromě svlíkání jsem byl celé natáčení filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel v komfortní zóně, mám z toho radost. Když mám bytostný pocit, že musím udělat v životě změnu, tak ji udělám, a nepotřebuju se svlíkat donaha jako kluci ve filmu, říká herec Martin Hofmann. Nejlepší natáčení byl Most, tomu se nic nevyrovná, slogan Dycky Most! je můj, když to na mě někdo pokřikuje, je to vždy pocta, dodává.