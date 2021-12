„Byl jsem namyšlenej blbeček a dělal jsem to pro peníze, které jsem nikdy neměl, teď je to ale jinak,” říká barber Lukáš Vlačuha alias Laky Royal. Stříhat začal už v dětském domově, kde do 20 let žil, později otevřel tři salony a stal se holičem celebrit, třeba Jaromíra Jágra či rapera Rytmuse. „Žiju s nimi jejich život, znám jejich rodiny, jsem jejich psycholog,” dodává.

