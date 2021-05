O menopauze se nemluví, jako ženy chceme být věčně mladé a úspěšné. Já jsem začala být přecitlivělá, nevěděla jsem, co se se mnou děje. Zavedly bychom to jako povinnou školní výuku pro muže, říká herečka Eva Holubová. Se svou dcerou fotografkou Karolínou Holubovou jsou autorky podcastu Menopauza není pauza. Každý by měl vědět, že něco takového je a čím si žena prochází, dodává Karolína.