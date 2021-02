Je naprostý nesmysl rozvolňovat opatření, i děti ve školách jsou určité riziko, umím si představit, že tu bude dalších 20 nebo 30 tisíc mrtvých, říká imunolog Václav Hořejší. Vláda tvrdý lockdown neudělá, protože se bojí a je populistická. Je to účinné opatření a 14 dní bychom to vydrželi. Respirátory by měli mít všichni a měli by je rozdávat zadarmo. Proti vakcíně Sputnik bych nic neměl, dodává.