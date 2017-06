Jak přežít útok? Když netrénujete, vaše šance jsou mizivé, na začátku je každej za sebe, říká Otipka

dnes | Hlavní je štěstí, v takové situaci se těžko něco vymýšlí. V první fázi je každej za sebe, když to jde, seberu se a uteču, když to nejde, tak se schovám, říká Michal Otipka, prezident a vrchní instruktor české pobočky Mezinárodní KRAV MAGA federace a také instruktor českých policistů. Dodává, že když máte lepší fyzičku, umíte střílet, nebo první pomoc, to všechno může zvýšit šanci na přežití vás i ostatních. Nové video Policie ČR hodnotí jako povedené, problém vidí v tom, že každá krizová situace je tak unikátní, že se těžko radí obecně.