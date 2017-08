Jít proti Babišovi není příjemné ani pro policii, museli se rozmýšlet, zda riskovat, říká Tabery

dnes | Pro Babiše bude teď těžší vystupovat proti politikům, které označoval za "Palermo", najednou je podezření, že on sám byl součástí podvodu, říká šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery k žádosti policie o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Babišova slova o likvidaci a návratu do 50. let prý čekal.