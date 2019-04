Kacerle: V Marvelu jsem zažil galeje, je to monstrum, z Avengers jsou lidi vzrušení

dnes | Avengers: Endgame je sladká tečka po 11 letech, je to symbolický konec, na který se moc těším, říká Pavel Kacerle. Jako specialista na vizuální efekty se podílí na hollywoodských velkofilmech včetně těch od studia Marvel. Mojí rolí je dodat to, co nemohlo být natočeno na kameru v reálu, spoustu elementů je třeba dodělat digitálně, vysvětluje. Marvel válcuje kina po celém světě a dokud tam budou lidé, co teď, tak bude dál držet nejvyšší laťku a studio nemůže krachnout, míní Kacerle.