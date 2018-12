Tradiční úpravy kapra nejsou ideální, tvrdí gurmán Maurer. Co bude zítra večeřet on?

dnes | Tradiční úpravy kapra nejsou chuťově ideální, u nás doma se neuchytil, sháním biokrůtu, když bude ryba, tak buď štika, nebo pstruh, říká Pavel Maurer, který už 23 let vydává gastronomického průvodce Grand Restaurant. Spoustu hlasů vyhazujeme, některé restaurace je falšují a kupují agentury, aby ty hlasy dělaly, tvrdí Maurer. Jsme plachý národ, bojíme se zavolat číšníka a říct mu, co nám vadí, navíc to často neumíme popsat, míní.