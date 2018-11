Kauza Babiš skončí špatně, premiér a prezident se znovu potřebují, říká Kubera

dnes | Kdybych byl sociální demokrat, tak z vlády odejdu, Babiš by s SPD nevládl, je to jen výhrůžka, míní předseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS. Příčinou Čapího hnízda jsou dotace, kdyby nebyly dotace, tak by nebylo Čapí hnízdo, tvrdí. Případ se podle něj táhne neskutečně dlouho. Stejně to skončí špatně, i kdyby soud proběhl a premiér byl osvobozen, najde se spousta těch, kteří budou tvrdit, že to bylo zmanipulované, říká Kubera.