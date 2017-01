Kdyby parlament Brexit neschválil, byla by to totální krize, ale to se nestane, tvrdí Jiří Přibáň

dnes | To rozhodnutí potvrdilo suverenitu parlamentu, bude mít o Brexitu poslední slovo, nikoliv vláda, říká ústavní právník Jiří Přibáň a dodává, že kdyby Brexit neprošel, znamenalo by to i předčasné volby, ale ty nikdo nechce. Že prvním zahraničním státníkem, kterého přijme Donald Trump, bude britská premiérka Mayová ho nepřekvapuje, potvrdí to prý mezinárodní roli Británie.