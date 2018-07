Komunisté nikdy neudělali nic zadarmo, cena za hlasy KSČM pro tuto vládu je velká, říká Kalousek

11. 7. | Tato vláda ve spolupráci s prezidentem Zemanem znamená významné posílení Putinova režimu v České republice, jsou to stoleté zkušenosti s komunisty v této zemi, říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle jeho slov Andrej Babiš křivě přísahal na zdraví svých dětí, kauza Čapí hnízdo je v rukou státního zastupitelství, a to podle Kalouska nemá nezávislé rozhodování. Je komické myslet si, že to může dopadnout férově a nestranně, dodává Kalousek.