Nevím, proč bych měl obhajovat něco, co tu dlouho existuje, lidé to mají rádi a zvířata prospívají, ptá se Jaromír Pavlík z iniciativy Cirkusy společně. Návrh na postupný zákaz drezury volně žijících zvířat získal podporu sněmovních výborů. To, že zvířata ponižujeme a zotročujeme, tvrdí lidé, kteří do cirkusů nechodí. O medvědovi se v manéži dozvíte víc než v zoologické zahradě, tvrdí Pavlík.