Konec Mayové? Británie vykročila k tvrdému brexitu, přijít může Johnson, říká Novák

dnes | Do čela konzervativců nastoupí někdo, kdo bude ochotný riskovat, komu nebude vadit tvrdý brexit a nebude brát ohled na kompromisy, může to být Boris Johnson nebo Dominic Raab, říká Martin Novák z Aktuálně.cz po oznámení rezignace britské premiérky Theresy Mayové. Evropská komise už nechce ustupovat, Mayová neměla prý šanci na kompromis. Podle Nováka by stále mnoho lidí hlasovalo v referendu znovu pro brexit. Tvrdý brexit bude pro všechny špatně, ale nepředstavujme si, že nastane apokalypsa, dodává.