Pandemie by musela likvidovat lidi v reprodukčním věku nebo těsně před ním, z pohledu evoluce je významné jedině rozmnožování, takto nezpůsobí virus vůbec nic, za rychlé šíření si lidstvo může samo, říká evoluční biolog Jan Zrzavý. Neušklíbám se nad možností, že když se rasy liší v tom, jak běhají, tak proč by se nelišily v IQ, rozdíly jsou ale mnohem menší, než by lidi řekli, dodává.