Obžaloba Kočnera a dalších obviněných není překvapení, Kočner má prsty v největších skandálech na Slovensku, důkazy se mi zdají být velmi silné. Je to mimořádně citlivý případ, riziko, že by chtěl Kočnera někdo umlčet, je obrovské, říká šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný. Slovensko čekají volby, je to jedno z jejich hlavních témat. Prezidentka justici věří, já mám vážné pochybnosti, dodává.