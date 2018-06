Krása: Podporuji program SPD, ne stranu, nevím, jestli jsou extremisté. Do politiky už nechci

dnes | Podpořil jsem program pražské SPD, oslovili mě s tím, že by chtěli doplnit program o problematiku osob se zdravotním postižením. Nevím, jestli jsou extremistická strana, nebavili jsme se o politických věcech, chceme jen prosadit naše zájmy, říká Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením. Dodává, že výroky členů SPD jsou za hranou, ale s těmi on prý nejednal. Sám do politiky už nechce. S programem zaměřeným na potřeby osob se zdravotním postižením by prý pomohl komukoliv.