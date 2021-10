Celá síť, na které Facebook funguje, se odstřihla od světa. Proto museli technici fyzicky do budovy a proto výpadek trval šest hodin, říká šéfredaktor Root.cz Petr Krčmář. „Na začátku šlo pravděpodobně o neúmyslnou chybu. Nemá smysl hledat záměr v tom, co lze jednoduše vysvětlit. Facebook investuje hodně úsilí a automatizace do toho, aby k výpadkům nedocházelo, dodává.

