Z kampaně mám smíšené pocity. Nemám větší chuť jet vlakem, než jsem měl předtím, chybí mi tam moment, že se do Kutné Hory nevydám autem. Zapojení lidí do kampaně ale funguje, v tom je to úspěšné, říká kreativní ředitel reklamní agentury Ogilvy Richard Axell. Lidem stejně nic jiného nezbývá, kdybych měl naplánované Bora Bora, Kutná Hora by asi nesplnila moje očekávání, dodává.