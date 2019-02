Lacina: Polské maso bych si teď nedal, nevěřím mu. Prodávají levněji, než my vyrobíme

dnes | Řezníci by teď něměli důvěřovat polskému masu, já jsem ho nikdy nevyhledával. To, že se někde pochybilo, neznamená, že je polské maso obecně špatné, umísťuje se na předních příčkách steakových soutěží, ale kauzy mu na pověsti nepřidají. Je paradox, že naše maso je kvalitní, ale proti jiným zemím jako Polsko vyrábíme dráž, je to dané dotační politikou a příspěvky, které dostávají farmáři. Je zvláštní, když sem dovezeme maso, které se nakupuje levněji, než my ho vyrobíme, říká Vlasta Lacina, šéf prolečnosti Amaso. Dodává, že vztah Čechů k masu se mění, lidé začínají přemýšlet, co jedí, jsou naladěni na to, aby jedli české potraviny.