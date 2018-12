Lady Dermacol: Žena má být upravená i doma pro manžela, dnes začínají s botoxem brzy

dnes | Ženy si dnes připadají staré ve čtyřiceti, v naší době to tak nebylo, žena by neměla pořád řešit věk. Žena by měla být upravená i doma pro manžela. Kosmetický ústav založený v roce 1958 předešel dobu, to v východním bloku nikdo neměl, měli jsme jako první kontaktní čočky, měla jsem štěstí, že jsem byla u toho, říká Olga Knoblochová, první dáma české kosmetiky a jedna z vynálezkyň​ ​make-upu přezdívaná Lady Dermacol,​ která letos oslavila 85 narozeniny​. Dodává, že make-up vznikl v roce 1956, nápad udělat krycí krém pomohl hlavně lidem s projevy pigmentu na kůži v obličeji, nápad jí vnukla maminka, která za ní přišla s dítětem s mateřským znaménkem v obličeji.