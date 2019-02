Lidé kupují na úvěr pomalu i hračky, dluhy rostou, krize musí přijít, předpovídá Ryba

dnes | Češi se chovají rizikově, mají bydlení na úvěr, auto na úvěr a na úvěr jezdí i na dovolenou, to není zdravé, upozorňuje ekonom a zakladatel společnosti Golden Gate Pavel Ryba. Krize, která do několika let přijde, bude podle něj hlubší než ta v roce 2008. Tehdy bylo méně dluhů a méně rizik, teď se bude centrálním bankám recese špatně zachraňovat, míní. Odmítá přitom, že by strašil lidi kvůli tomu, že obchoduje se zlatem a vidí v něm bezpečnou investici. Zlato je něco, co v době krize několikanásobně poroste, tvrdí Ryba.