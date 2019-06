Muž prosázel 35 milionů korun. Sázení na internetu je jako orgasmus, říká Ambrož

dnes | Mnozí sázkaři už neznají hodnotu peněz, v online prostoru jsou to pro ně jenom čísla, za jednu noc prohrají i desetitisíce korun, líčí vedoucí Gambling Ambulance Sananim Marcel Ambrož. Lidé podle něj nemají ponětí o tom, že kurzové sázení může být nebezpečné. Jsou ujišťováni, že sází každý a je to cool, často jde navíc o aktivní sportovce, kteří mají pocit, že tomu rozumějí, chybí jim ale odstup, upozorňuje Ambrož. Lidé závislí na sázení vedou dvojí život, o někom to okolí neví ani deset let, situace se ale hroutí s rostoucími dluhy, dodává.