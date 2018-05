Lék na rakovinu? Přelom v léčbě nikdy nenastane, terapie se dnes šije pacientům na míru, říká Majer

dnes | Naše látka má velmi obecný mechanismus účinku, mohla by fungovat jako doplněk, který zvyšuje účinky imunoterapie. Ta velmi dobře funguje u mnoha typů nádorů, říká Pavel Majer z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Kdykoliv prý ale může nastat totální zádrhel a celý vývoj léku nakonec nemusí vyjít. Ale i to je podle něj v pořádku, protože do projektu investují především zahraniční investoři. Dodává, že rakovina není jedna nemoc, zásadní přelom v léčbě prý nikdy nenastane, jsou to jen malé krůčky, které nás poslouvají.