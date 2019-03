Málo černý Will Smith? Jsou to šílené zprávy, Hollywood řeší zbytečnosti, říká Fuka

dnes | Je to záležitost politické korektnosti, v Hollywoodu se někteří lidé nemohou dočkat nějaké kontroverze, ve které figuruje rasa, pohlaví nebo sexuální orientace, a jsou připraveni z toho okamžitě vytlouct slávu a kapitál, je to opovrženíhodné i legrační, míní filmový kritik František Fuka. Will Smith se dostal do pozornosti médií kvůli tomu, že má údajně příliš světlý odstín pleti na to, aby mohl hrát otce tenisových sester Williamsových. Jestli má dnes někdo v Hollywoodu problém, tak běloši a ti, kteří jsou málo černí, říká k tomu Fuka.