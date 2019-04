Samková: Umím být nepříjemná, v cíli se nesmím moc radovat, vypadla by mi ramena

dnes | Snažím se neupínat na výsledky, nechci dojít do fáze, že už není co sbírat. Když mi vypadne rameno, ani to nebolí, můžu s tím jet dál, dá se na to zvyknout, říká Eva Samková, snowboardcrossařka, olympijská vítězka, vítězka mistrovství světa 2019 a letošní sezóny světového poháru. Musela jsem se smířit s tím, že jsem slavná, jinak bych se z toho zbláznila. Občas jsem unavená z toho, že mám víc povinností vůči sponzorům, ale uvědomila jsem si, že je to potřeba. Musím si to teď užívat, až skončím, nevím, co budu dělat, umím si představit, že budu v klidu někde trénovat pár malých dětí, dodává.