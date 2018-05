Martin Veselovský získal Novinářskou cenu 2017 za rozhovor s komunistou Ondráčkem. Připomeňte si ho

dnes | Nadace OSF ocenila moderátora DVTV v kategorii audiovizuální žurnalistiky. Se Zdeňkem Ondráčkem mluvil na začátku prosince loňského roku v souvislosti s nominací poslance KSČM do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti GIBS. "Pro mě to problém není, takových příslušníků jako já byly desítky," popíral tehdy Ondráček, že by pro výkon funkce mělo být překážkou jeho předlistopadové angažmá v pohotovostním pluku SNB, který zasahoval mimo jiné proti demonstrantům během Palachova týdne.