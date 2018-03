Mašín: Duch národa je postižen nadvládou komunistů. Nikdy jsem nepochyboval, udělal bych vše stejně

dnes | Komunismus byl horší než to, co provedli v bývalém Československu nacisti, říká Josef Mašín, člen někdejší odbojové skupiny. Smrt tří lidí, které na začátku 50. let v tuzemsku tato skupina zabila, odmítá nazývat vraždou. Byla to občanská válka, kterou vyhlásili komunisté, my jsme odpověděli stejnými prostředky, vysvětluje Mašín. Hodně mladých lidí si podle něj nedovede představit, co komunismus byl. Vadí mu, že řada bývalých členů strany je stále ve vysokých funkcích. Také proto se zatím nechystá k návratu do vlasti, kde už bezmála 65 let nebyl. Mám špatný pocit z toho, jak se duch národa po roce 1989 vyvinul, dodává.