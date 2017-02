Měl jsem nadšení, v 17 letech jsem zaklepal na dveře a oznámil, že budu zkoumat rakovinu, říká Feith

dnes | V sedmnácti letech jsem zaklepal na dveře laboratoře, navíc jsem se s rakovinou setkal v rodině, věděl jsem, že chci studovat biochemii, tohle mi přišlo jako dobrý nápad, jak se lépe profilovat, z laboratorních technik jsem nic neuměl, uměl jsem nadprůměrně anglicky a měl jsem motivaci, je to hlavně o motivaci naučit se něco nového a zlepšovat se, říká student Marek Feith, který vyhrál mezinárodní soutěž středoškoláků v Pekingu a již několik let dochází do vysokoškolských laboratoří, kde pomáhá specialistům s výzkumem rakoviny.