Chybí mi tady provokativní filmy, rád se pohybuju za hranou. Hejty jsem dřív řešil hodně, chtěl jsem se líbit všem, už jsem z toho ale vystřízlivěl. Prošel jsem si obdobím na facku, souviselo to s popularitou mladého kluka, říká herec a režisér Jakub Štáfek. Vždy jsem si chtěl natočit celovečerní film, chtěli jsme dostat Vyšehrad na velké plátno, těším se na to, co na to lidi řeknou, dodává.