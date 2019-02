Michelinskou hvězdu jsem chtěl do třiceti, MasterChef je splněný sen, říká Forejt

dnes | V michelinské restauraci v Anglii to bylo jako vojna, byl jsem tam jediný z východní Evropy, byl jsem nadšenej. Valili taková jídla, že jsem jen koukal s otevřenou pusou a chtěl to taky. Byl jsem tam skoro tři roky. Když jsem se vracel do Česka, chtěl jsem být stejně tvrdý jako šéfkuchař tam, ale uklidnil jsem se. Chci, aby byl za jídlem příběh, hledám kreativitu, lidé se k nám vrací, byť jsme v Olomouci, říká Přemek Forejt, šéfkuchař olomoucké restaurace Entree a porotce v soutěži MasterChef. Soutěž MasterChef je náročná, každý kuchař, co to chce vyhrát, si musí být jistý tím, co dělá, ten nejlepší musí zvládnout všechny výzvy, dodává.