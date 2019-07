Míková: Počasí v Česku se bude brzy podobat severní Itálii. Jaký bude zbytek léta?

dnes | Za mého dětství se tropické dny objevovaly jen v některých letech, mladí lidé ale mají pocit, že horké počasí je normální, říká meteoroložka České televize Taťána Míková. Pokud podle ní nedojde k omezení skleníkových plynů, může být klima v Česku jednou podobné Sahaře. Za předpověď počasí ruku do ohně nedávám, pochvalu za to, že vyšla, jsem asi nikdy v životě neslyšela, líčí žena, která se profesi moderátorky věnuje už 25 let. Za tu dobu se zlepšily modely i výpočetní technika, která nám pomáhá. Říct, kde přesně bude bouřka, ale stále neumíme, dodává.