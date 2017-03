Babišovy miliardy? Profrost je nejslabší místo, mohl uspořit desítky milionů a i víc, tvrdí Čásenský

dnes | Ten případ se odvíjí podle not Andreje Babiše, on vždy něco zveřejní, pak se zjistí, že je tam nějaká chyba, pak zveřejní něco co je trošku jinak, tvrdí šéfredaktor magazínu Reportér Robert Čásenský. Dodává, ze Babiš by měl přijít s jednou platnou verzí, ve které nebudou žádné díry. Podle Čásenského je nutné posoudit, zda ty finanční operace v sobě nezahrnují daňovou úsporu desítek milionů korun a víc. Navíc to prý není poslední část příběhu podivných financí Andreje Babiše.