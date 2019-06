Milion za “vytrollené” volby? Když z toho pro mě něco kápne, budu ráda, říká Sejroška

dnes | Ani jsme nechtěla být zvolená, chtěla jsem zvednout lidi, aby to byla sranda. V politice je plno lidi, kteří okrádají stát, každý má šanci si to zkusit, říká Lucie Schejbalová alias Sejroška, která vedla kandidátku ANO, vytrollíme europarlament. Díky nečekanému úspěchu dostane spolek od státu více než milion korun, také ale pokuty kvůli některým chybám. Ten tlak v pondělí po volbách byl hrozný, chtělo se mi brečet, líčí Sejroška. Informace o tom, že má předseda spolku údajně blízko k lidem z extrémní pravice, řešit nechce. Pokud to netahá do hnutí, je mi to jedno, je to vtipný člověk, říká.