Mills: Ohlasy na olympiádu jsou úžasné. Podmínky pro ženský hokej jsou ale bizarní

„Sedmnáct let v reprezentaci poslouchám, že až bude výsledek, budeme mít lepší podmínky. A pořád nic. Je úžasné, že už fasujeme dámské a ne pánské oblečení, ale holky, které do toho dávají všechno a k tomu chodí do práce, by si zasloužily víc,” říká kapitánka hokejové reprezentace Alena Mills. „Ženský hokej určitě není tak atraktivní jako ten mužský, ale je krásný v jiných věcech,” dodává.

