Ministr má plán, co se zdaněnými miliardami od církví. Mohly by je dostat... církve

dnes | Chci, aby zdaněné peníze šly na obnovu duchovních památek, aby skončily v prostředí, do kterého by je s největší pravděpodobností dala i církev, vysvětlil DVTV svůj záměr ministr kultury Antonín Staněk. Pokud se novela o majetkovém vyrovnání státu s církvemi vrátí poslancům ze Senátu, navrhne k ní usnesení, podle kterého by stamiliony ročně putovaly na účet jeho resortu a ten by je dál rozděloval, většinou právě církvím. Podle premiéra Babiše je to dobrý a správný nápad, naznačil Staněk přislíbenou podporu pro svůj záměr.