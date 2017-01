Minulé volby by vyhrál Karel Schwarzenberg, kdyby se volilo podle mého systému, tvrdí Karel Janeček

dnes | Roste populismus a extremismus, snižuje se volební účast, největší problém je nedůvěra lidí v politiky a despekt k nim, tvrdí Karel Janeček a dodává, že právě jeho volební systém Demokracie 2.1 by tomu mohl zabránit. Lidé by prý měli víc možností zvolit ideálního kandidáta. Svůj volební systém právě testuje v internetové hře Prezident 2.1, která potrvá až do skutečné prezidentské volby.