Moderátorům ČT platy nezávidím, ale občané by měli vědět, kolik berou, říká Valenta

dnes | Platy moderátorů by měly být přiměřené platu normálního člověka v České republice, jsou to veřejnoprávní prostředky, pokud se to někomu v České televizi nelíbí, ať jde podnikat a udělá si soukromou televizi, říká poslanec KSČM Jiří Valenta, který ČT dlouhodobě kritizuje kvůli údajně neprůhlednému hospodaření a tendenčnosti. Ať komunisty kritizují, ale objektivně, nežijeme ve vzduchoprázdnu, odezvy od lidí jsou negativní, tvrdí komunista.