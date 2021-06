Nechci pacienty přemlouvat a říkat jim, co je dobře a co špatně. Snažím se jim být doprovodem, říká psychiatrička Jana Milerová, která ve sdružení ALSA pomáhá pacientům s nevyléčitelnou amyotrofickou laterální sklerózou. Jeden z nich se rozhodl podstoupit eutanazii ve Švýcarsku. Nepřesvědčilo ho ani to, že má děti, líčí Milerová. Vnitřně mě to nezraňuje, už jsem se stala otrlou, dodává.