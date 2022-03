Někteří dobrovolníci čekají od Ukrajinců vděčnost a bílou barvu pleti, říká Hilgart

„Lidé by si měli rozmyslet, jak moc chtějí pomáhat. Někteří totiž chtějí pomáhat, ale s podmínkou. Všichni mají představu o plačící ženě s miminkem, která bude vděčná. Ale ono se to neděje, lidé jsou z toho vylekaní a sami jdou do agrese. A jsou i přechody, kde někteří Češi chtějí na uprchlících vydělat,” říká dobrovolník Jiří Hilgart, který organizuje pomoc u slovenských hranic s Ukrajinou.

