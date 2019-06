Němcová: Zeman a Babiš páchají ústavní puč, je to cirkus, berou si lidi jako rukojmí

dnes | Zemi rozvrací to, že v jejím čele stojí trestně stíhaná osoba s minulostí spolupracovníka StB, díky práci Babiše a Zemana je Česko destabilizované, tvrdí poslankyně ODS Miroslava Němcová. Miloš Zeman evidentně porušuje ústavu, prezident dostal požadavek na odvolání ministra a měl dost času to vyřešit, říká. ČSSD strká hlavu do chomoutu hnutí ANO, které ji požírá a likviduje, a zároveň se nechává dorážet Milošem Zemanem, dodává.