Neumím si představit situaci, která by musela nastat, aby Zeman znovu nevyhrál, tvrdí Balík

dnes | Miloš Zeman bude mít obrovský náskok před ostatními, bude to jako kdyby ostatní vybíhali na patnáctistovce dvě minuty po něm, je spíše výjimečné, že by úřadující prezident neobhájil, celé čtyři roky si prezident dělal v podstatě volební kampaň, jezdil do zapadlých koutů země, kde byl často prvním prezidentem, který se tam za celou dobu objevil, dokázal tam v lidech vzbudit přesvědčení, že on je jejich ústy, že jejich hlas přenáší někam nahoru, říká politolog Stanislav Balík a dodává, že Zemanovo zdraví považuje za klíčový faktor, který může prezidenta Zemana ohrozit. Příkladem prý může být video Hillary Clintonové.