Nevíte, odkud přiletí kulka od odstřelovače, jsem v první linii, popisuje Čech válku s islamisty

dnes | Jsem na přední linii, nevíte, odkud přiletí kulka od odstřelovače, stále hrozí sebevražedné útoky islamistů, říká novinář Radan Šprongl z Mosulu a dodává, že lidem ve městě chybí úplně všechno, jsou vystrašení, všechno co přijde po Islámském státu, už ale prý nebude horší než to, co lidé zažili do teď.